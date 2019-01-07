Компания URGO разработала устройство для улучшения сна

Париж, , 09:06 — REGNUM Французская компания URGO представила носимое устройство UrgoNight, которое улучшает качество сна. Информация об устройстве представлена на сайте проекта.

Компания URGO Group занимается производством фармацевтической продукции и медицинских устройств. Подразделение UrgoTech занимается разработками в области нейробиологии. Это подразделение представило устройство UrgoNight, призванное улучшить качество сна.

UrgoNight представляет собой электронный ободок, составляющий электроэнцефалограмму головного мозга. UrgoTech разработала специальные упражнения, связанные с концентрацией внимания и дыхательной системой. Для улучшения качества сна нужно выполнять эти упражнения в течение 20 минут три раза в неделю. Использование UrgoNight необходимо для контроля эффективности выполнения упражнений и коррекции программы.

В компании сообщают, что технология прошла клинические испытания, которые доказали её эффективность: после трёх месяцев занятий частота ночных пробуждений снизилась на 53%.

Стоимость UrgoNight составит около $600, сейчас устройство доступно для предзаказа. Продажи начнутся в течение 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года нейробиологи из Университета Западного Онтарио представили результаты исследования, показавшего, что отрицательное влияние на когнитивные способности оказывает не только недосыпание, но и слишком длинный сон.