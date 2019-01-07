Названы пять самых недорогих кроссоверов в России

Москва, , 09:19 — REGNUM Пять самых недорогих в России автомобилей класса «кроссовер», по ценам начала 2019 года, определили 6 января эксперты издания Сarsweek.ru.

Рейтинг был составлен специалистами исходя из официальной информации о стоимости того или иного автомобиля.

На первом месте рейтинга самых недорогих кроссоверов находится модель LADA 4×4, находящаяся в производстве ещё с советских времен. Он обойдется покупателю в минимальной комплектации в 489 тысяч рублей. Машина оснащена двигателем 1,7 с мощностью 83 л. с. Отличается высокой проходимостью и низкой ценой обслуживания.

На втором месте моделью совместного предприятия GM-Avtovaz — Chevrolet-Niva, его стоимость минимальная составляет 639 тысяч рублей.

На третьем — китайский Lifan X50. Автомобиль обойдется в минимальной комплектации в 600 тысяч рублей. Салон минималистично прост, 1,5-литровый двигатель выдает 103 л.с., а полный привод не предусмотрен конструкцией.

На четвертом месте ещё один представитель китайского автопрома — Chery Tiggo 2. Этот автомобиль будет стоить 673 тысячи рублей в минимальной комплектации, он также оснащается 1,5-литровым двигателем на 103 л.с., при этом из-за клиренса 183 мм он вряд ли тянет на полноценный внедорожник.

Замыкает пятерку самых дешевых в России кроссоверов французский автомобиль Renault Duster, чья стоимость начинается от 699 тысяч рублей. Автомобиль популярен в России из-за надежности, удобства и хорошей проходимости.