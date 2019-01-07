Kia представит интерактивную систему для автономных автомобилей

Сеул, , 08:12 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia Motors представит систему оптимизации пространства салона автомобиля, зависящую от эмоционального состояния пассажиров, на выставке Consumer Electronics Show (CES). Об этом сообщает пресс-служба Kia Motors America.

На международной выставке электроники CES 2019, которая пройдёт в Лас-Вегасе с 8 по 11 января, будет представлено несколько разработок, связанных с системами самоуправляемого движения.

Новая система южнокорейской компании Kia READ направлена не на улучшение беспилотного управления, а на создание «эмоциональной коммуникации» между автомобилем и водителем. Система настраивает пространство салона (включая работу аудио и видео систем), анализируя эмоциональное состояние водителя и пассажиров в режиме реального времени с помощью распознавания биосигналов на основе технологий искусственного интеллекта.

Также в модуле будет использоваться система дистанционного управления V-Touch, которая работает на основе 3D-камеры, распознающей жесты пассажиров.

На выставке CES Kia установит несколько экспериментальных модулей двух видов. Модуль «READ Now» представляет собой модель двухместного салона, а модуль «READ Motion» — четырёхместного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выставке CES также будет представлен новый автомобиль TRI-P4 от японской компании Toyota. Этот автомобиль разработан специально для тестирования самоуправляемых систем управления.