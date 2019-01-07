Компания Jenax представит гибкую литий-йонную батарею

Сеул, , 07:50 — REGNUM Южнокорейская технологическая компания Jenax представит гибкую батарею J. Flex 9 января на международной выставке электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Android Headlines.

В южнокорейской компании сообщают, что J. Flex станет первой в мире гибкой литий-йонной батареей. Пластины с гибкими батареями обладают высокой механической прочностью и способны выдержать 10 тысяч изгибов. Предполагается, что аккумуляторы на основе таких батарей будут использоваться для создания носимых электронных устройств и медицинских приборов. Новая технология расширит возможности дизайна подобных устройств.

J.Flex будет представлена 9 января на саммите по цифровому здравоохранению в рамках выставки CES 2019.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе LG Electronics заявили, что на выставке CES 2019 компания представит телевизоры следующего поколения на базе процессоров Alpha 9 Gen. В этих телевизорах будут использоваться технологии искусственного интеллекта для оптимизации звука и изображения трансляции под условия окружающей среды.