Компания Samsung закрыла завод по производству смартфонов в Китае

Тяньцзинь, Китай, , 15:12 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Group закрыла предприятие по производству смартфонов в китайском городе Тяньцзинь. Об этом сообщает GizChina.

На заводе в Тяньцзине работало около 2600 человек, предприятие выпускало до 36 млн устройств в год.

Издание сообщает, что 90% сотрудников написали заявление об увольнении по собственному желанию и получили компенсацию от Samsung. Часть сотрудников перешла на другие предприятия компании.

Отметим, у Samsung осталось более крупное предприятие по производству смартфонов в китайском городском округе Хойчжоу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года генеральный директор китайской компании Huawei Ю Ченгдонг заявил, что Huawei планирует обойти Samsung по объёму продаж смартфонов и выйти на первое место в мире по этому показателю к 2020 году.