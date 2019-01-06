Воскресенье, 6 Января 2019 года
15:35:21 МСК

Компания Samsung закрыла завод по производству смартфонов в Китае

Техника

Предприятие выпускало около 36 млн мобильных телефонов в год

Компания Samsung закрыла завод по производству смартфонов в Китае
DennisM2
Samsung

Тяньцзинь, Китай, 6 января 2019, 15:12 — REGNUM  Южнокорейская компания Samsung Group закрыла предприятие по производству смартфонов в китайском городе Тяньцзинь. Об этом сообщает GizChina.

На заводе в Тяньцзине работало около 2600 человек, предприятие выпускало до 36 млн устройств в год.

Издание сообщает, что 90% сотрудников написали заявление об увольнении по собственному желанию и получили компенсацию от Samsung. Часть сотрудников перешла на другие предприятия компании.

Отметим, у Samsung осталось более крупное предприятие по производству смартфонов в китайском городском округе Хойчжоу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года генеральный директор китайской компании Huawei Ю Ченгдонг заявил, что Huawei планирует обойти Samsung по объёму продаж смартфонов и выйти на первое место в мире по этому показателю к 2020 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить