Приборы китайского спутника «Гаофэн-5» прошли испытания на орбите — СМИ

Хэфэй, Китай, , 14:35 — REGNUM Ряд основных приборов китайского спутника дистанционного зондирования Земли «Гаофэн-5» успешно прошёл орбитальные испытания. Об этом сообщает газета China Daily.

Представители Аньхойского института оптики и точной механики сообщили, что на орбитальном спутнике «Гаофэн-5» были успешно испытаны три прибора, разработанные в институте.

В частности, были испытаны системы общего мониторинга окружающей среды и парниковых газов. Китайские специалисты отметили, что успешное испытание систем уменьшит зависимость КНР от иностранных спутников мониторинга окружающей среды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спутник «Гаофэн-5» был запущен 9 мая 2018 года с космодрома «Тайюань».