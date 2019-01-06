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Приборы китайского спутника «Гаофэн-5» прошли испытания на орбите — СМИ

Техника

Были испытаны системы общего мониторинга окружающей среды и парниковых газов

Приборы китайского спутника «Гаофэн-5» прошли испытания на орбите — СМИ
Цитата из центрального китайского телевидения
Пуск ракеты

Хэфэй, Китай, 6 января 2019, 14:35 — REGNUM  Ряд основных приборов китайского спутника дистанционного зондирования Земли «Гаофэн-5» успешно прошёл орбитальные испытания. Об этом сообщает газета China Daily.

Представители Аньхойского института оптики и точной механики сообщили, что на орбитальном спутнике «Гаофэн-5» были успешно испытаны три прибора, разработанные в институте.

В частности, были испытаны системы общего мониторинга окружающей среды и парниковых газов. Китайские специалисты отметили, что успешное испытание систем уменьшит зависимость КНР от иностранных спутников мониторинга окружающей среды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спутник «Гаофэн-5» был запущен 9 мая 2018 года с космодрома «Тайюань».

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Космические полеты, аппараты и исследования
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