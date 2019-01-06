Apple удалила с официального сайта в Германии изображения iPhone 7 и 8

Берлин, , 14:21 — REGNUM Американская компания Apple удалила изображения смартфонов iPhone 7 и 8 из списка доступных устройств компании на официальном сайте в Германии.

Apple выполнила решение окружного суда в Мюнхене, который 20 декабря 2018 года признал, что продажа iPhone 7 и 8 в Германии производится с нарушением патентных прав компании Qualcomm.

Ранее продажи устройств этих моделей были прекращены в 15 официальных магазинах Apple в Германии.

Напомним, ранее американская компания Qualcomm поставляла Apple мобильные процессоры, которые использовались при производстве смартфонов iPhone. Разногласия между компаниями привели к прекращению сотрудничества в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января Qualcomm внесла обеспечительный платёж в размере €1,34 млрд, необходимый для вступления в силу запрета на продажи iPhone 7 и 8 в Германии.