Браузер Otter вышел в первой стабильной версии — СМИ

Варшава, , 12:07 — REGNUM Браузер Otter вышел в первой стабильной версии 1.0. Об этом сообщает gHacks.

Разработчики свободного интернет-браузера Otter стремятся воссоздать функционал браузера Opera «классических» версий 12.x. Альфа-версия Otter была выпущена в 2014 году, а релиз полноценной версии 1.0.01 произошёл уже в 2019 г.

Особенностью браузера является то, что он имеет широкий набор настраиваемых функций. На момент релиза версии 1.0 браузер поддерживает большинство возможностей, которые были у Opera.

Напомним, в ноябре 2016 года норвежская компания Opera Software продала браузер Opera китайской компании Golden Brick Capital Group.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу аналитиков Net Applications, по итогам 2018 года самым популярным веб-браузером на персональных компьютерах был признан Google Chrome (использовался на 67,18% устройств). В тройку популярных браузеров также вошли Mozilla Firefox (9,58%) и Internet Explorer (8,31%).