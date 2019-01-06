Названы популярные марки дизельных легковых автомобилей в России

Москва, , 11:29 — REGNUM Самые популярные в России марки легковых автомобилей, оснащенных дизельным двигателем, назвали 5 января эксперты аналитического агентства «Автостат».

Согласно данным агентства, всего за 11 месяцев прошедшего 2018 года в России было продано 122,5 тысячи новых автомобилей с дизельными двигателями, что составляет 8,1% от объема всего российского авторынка.

Самыми популярными оказались дизельные автомобили японского автопроизводителя Toyota, их было продано за указанный выше период 23,5 тысячи штук. На втором месте немецкий бренд BMW, автомобилей с дизельным двигателем данной марки было приобретено 19,7 экземпляров. На третьем — Volkswagen, данных дизельных авто было реализовано в количестве 10,7 единиц.

Также в топ-10 самых продаваемых брендов автомобилей на дизельной тяге вошли: Mitsubishi (9,9 тыс. шт.), Mercedes-Benz (9,8 тыс. шт.) и KIA (9,6 тыс. шт.), Renault (7,5 тыс. шт.), Land Rover (7,4 тыс. шт.), Hyundai (5,3 тыс. шт.) и Audi (4,4 тыс. шт.).

Отметим, что ни один российский бренд в эту десятку не вошел.