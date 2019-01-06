Hyundai представит прототип «ходячего» автомобиля

Сеул, , 11:26 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai Motor представит прототип «ходячего» автомобиля Hyundai Elevate 7 января на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает пресс-служба Hyundai Motor America.

Новая разработка Hyundai представляет собой электромобиль, предназначенный для использования на пересечённой местности. Корпус автомобиля располагается на четырёх подвижных опорах. При перемещении по ровной поверхности используются колёса, а для преодоления препятствия Hyundai Elevate задействует гибкие опоры.

Ожидается, что первые автомобили этого типа будут использоваться поисково-спасательными службами.

Представители компании Hyundai подчёркивают, что на выставке будет представлена не только концепция нового автомобиля, но и действующий прототип.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, японская компания Toyota планирует представить на выставке CES-2019 в Лас-Вегасе автомобиль TRI-P4, разработанный для тестирования автономных систем управления.