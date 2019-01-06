Компания Padrone Design разработала компьютерную мышь-кольцо

Берн, , 10:14 — REGNUM Швейцарская компания Padrone Design разработала компьютерную мышь Padrone Ring в виде кольца. Описание проекта представлено на краудфандинговой платформе IndieGoGo.

Устройство Padrone Ring представляет собой кольцо с встроенными датчиками. Специальное программное обеспечение на базе технологий искусственного интеллекта, позволяет использовать это кольцо вместо компьютерной мыши. Система Padrone Ring соотносит движения пальца с кольцом по любой поверхности с движением курсора, также датчики регистрируют движения пальца, соответствующие нажатию кнопки мыши.

Мышь подключается через Bluetooth, заряда аккумулятора хватает на полный рабочий день. В Padrone отмечают, что мышь-кольцо является водонепроницаемой, поэтому можно даже мыть руки не снимая устройство.

В Padrone Design сообщили об участии в выставке Consumer Electronics Show (CES), которая пройдёт в Лас-Вегасе с 9 по 12 января, где и будет представлено новое устройство. Стоимость мыши-кольца составит около $200.

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