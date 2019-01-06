Huawei разработала «эмоциональное» мобильное приложение для слабовидящих

Пекин, , 09:45 — REGNUM Китайская компания Huawei разработала мобильное приложение, которое поможет слабовидящим и незрячим людям распознать мимические проявления эмоций собеседника. Об этом сообщает New Atlas.

Новое приложение Facing Emotions для смартфонов на базе ОС Android было разработано китайской компанией совместно с Польской ассоциацией слепых. Приложение использует изображение с камеры смартфона для того, чтобы распознать мимические проявления эмоций собеседника. Алгоритм, работающий на основе технологии искусственного интеллекта, распознаёт проявления семи основных эмоций.

После определения эмоции Facing Emotions проигрывает соответствующую ей короткую мелодию. Приложение может использовать динамик телефона или передавать сигнал через наушники.

Приложение доступно в Google Play, пока оно оптимизировано только для смартфонов Huawei Mate 20 Pro.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года представители китайской компании Alibaba сообщили о разработке специальных наклеек Smart Touch на смартфоны, которые упростят использование мобильных устройств для слабовидящих людей. Выпуск плёнки для дисплеев запланирован на 2019 год.