Microsoft отказывается от использования паролей в Windows 10

Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Американская компания Microsoft разработала систему авторизации в операционной системе Windows 10 без использования пароля. Об этом свидетельствует описание обновления Build 18 309 для Windows 10, опубликованное в блоге компании.

После установки обновления Build 18 309 в системе Windows 10 можно войти в учётную запись без использования пароля. Для этого Microsoft ввела систему авторизации с помощью кода, отправляемого на телефон через SMS-сообщение. Также теперь возможна регистрация учётных записей с прикреплёнными телефонными номерами без пароля.

В Microsoft сообщают, что эта система станет ещё одним шагом в направлении к отказу от использования паролей для входа в учётные записи. В компании считают, что система авторизации с помощью SMS-сообщений и системы Windows Hello позволит обеспечить пользователям более высокий уровень безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ОС Windows 10, по данным компании Net Applications, впервые обошла по популярности Windows 7 на настольных компьютерах в декабре 2018 года.