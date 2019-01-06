Toyota создала автомобиль для испытаний беспилотных систем

Токио, , 07:36 — REGNUM Исследовательское подразделение японской автомобилестроительной компании Toyota Research Institute (TRI) разработало автомобиль TRI-P4 для тестирования систем самоуправляемого движения. Об этом сообщает CDRinfo.

Автомобиль для тестирования самоуправляемых систем управления разработан на базе седана Lexus LS. В крышу автомобиля интегрирована платформа, объединяющая несколько видеокамер, датчики движения и сенсорная система LIDAR с восемью сканирующими головками. Координирует работу датчиков и обрабатывает данные вычислительная система, расположенная в багажнике автомобиля.

TRI-P4 будет использоваться для тестирования и усовершенствования систем Guardian и Chauffeur, которые разрабатываются в TRI. Система Guardian направлена на поддержку водителя, упрощение процесса вождения и повышение безопасности. Chauffeur переводит автомобиль в полностью автоматический режим, превращая его в беспилотное транспортное средство.

Ранее представители Toyota сообщали, что начало коммерческого производства автомобилей с автоматизированными системами управления будет приурочено к летним Олимпийский играм 2020 года, которые пройдут в Токио.

TRI-P4 будет представлен на выставке Consumer Electronics Show (CES), которая пройдёт в Лас-Вегасе с 9 по 12 января.