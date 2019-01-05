Waydoo выпустит электрическую доску для сёрфинга

Пекин, , 15:50 — REGNUM Китайская компания Waydoo выпустит доску для сёрфинга с электрическим двигателем. Об этом сообщает Electrek.

Доска Waydoo Flyer с электрическим двигателем предназначена для обучения начинающих сёрферов. Двигатель мощностью 6000 Вт позволить развивать скорость до 35 км/ч. Заряда съёмной батареи хватит на 40−60 минут работы. Скорость доски можно регулировать ручным bluetooth-пультом.

Waydoo Flyer будет представлена на выставке Consumer Electronics Show (CES), которая пройдёт в Лас-Вегасе с 9 по 12 января. Начало продаж электрических досок запланировано на март 2019 года, стоимость Waydoo Flyer составит $5 тыс.

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