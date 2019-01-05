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В DxOMark назвали смартфоны с лучшими камерами

Техника

Лучшими устройством для фотосъёмки был признан Huawei P20 Pro, для видеосъёмки – Google Pixel 3

Пекин, 5 января 2019, 15:17 — REGNUM  Эксперты компании DxOMark Image Labs протестировали фото и видеокамеры смартфонов, выпущенных в 2018 году. Рейтинг опубликован на сайте DxOMark.

Среди 31 модели смартфонов лучшими устройствами для фотосъёмки были признаны P20 Pro от Huawei, iPhone XS Max от Apple и Mi MIX 3 от Xiaomi. Первые два устройства показали высокие результаты и в тестах видеокамер, заняв 2 и 3 строчки соответственно. Смартфоном с лучшей видеокамерой был признан Pixel 3 от Google.

Специалисты отметили, что хорошие результаты показали и несколько смартфонов среднего класса: Viva X20 Pro, Smartisan Pro 2S и Zenfone 5.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года лучший результат среди Android-смартфонов в тесте производительности AnTuTu показал игровой смартфон Nubia Red Magic Mars от компании ZTE.

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