В DxOMark назвали смартфоны с лучшими камерами

Пекин, , 15:17 — REGNUM Эксперты компании DxOMark Image Labs протестировали фото и видеокамеры смартфонов, выпущенных в 2018 году. Рейтинг опубликован на сайте DxOMark.

Среди 31 модели смартфонов лучшими устройствами для фотосъёмки были признаны P20 Pro от Huawei, iPhone XS Max от Apple и Mi MIX 3 от Xiaomi. Первые два устройства показали высокие результаты и в тестах видеокамер, заняв 2 и 3 строчки соответственно. Смартфоном с лучшей видеокамерой был признан Pixel 3 от Google.

Специалисты отметили, что хорошие результаты показали и несколько смартфонов среднего класса: Viva X20 Pro, Smartisan Pro 2S и Zenfone 5.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года лучший результат среди Android-смартфонов в тесте производительности AnTuTu показал игровой смартфон Nubia Red Magic Mars от компании ZTE.