PepsiCo запустила сеть роботов с закусками в университетском городке

Сакраменто, США, , 14:29 — REGNUM Американская компания PepsiCo запустила роботизированную службу доставки закусок в кампусе Университета Тихого океана. Об этом сообщает The Verge.

Роботы, получившие название Snackbot, являются автономными передвижными автоматами с напитками и закусками. Студенты Университета Тихого океана (Стоктон, штат Калифорния) могут сделать заказ со смартфона через специальное предложение, указав корпус, к которому должен подъехать Snackbot.

Служба доставки работает с 9:00 до 17:00, заряда батареи роботов хватает на преодоление расстояния около 32 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года американская компания Wing рассказала об успешном завершении первого этапа тестирования службы доставки с использованием беспилотных летательных аппаратов. В 2018 году дроны Wing доставляли заказы из сетей быстрого питания и аптек в одном из районов Канберры.