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Компания intoPIX представит новый стандарт кодирования изображений

Техника

Новый стандарт JPEG XS будет использоваться при передаче видео высокого качества

Брюссель, 5 января 2019, 12:41 — REGNUM  Бельгийская компания intoPIX представит новый стандарт кодирования изображений JPEG XS на международной выставке электроники CES 2019. Об этом сообщает Business Wire.

Стандарт сжатия JPEG XS предназначен для использования при передаче высококачественного видео. Он позволяет уменьшить размер закодированного изображения в 8−16 раз без потери качества. При этом для кодирования и декодирования передаваемого изображения не потребуется продолжительного времени и больших вычислительных мощностей. Это позволяет предположить, что стандарт JPEG XS получит широкое применение в устройствах, передающих изображения высокого качества (4K и 8K).

Новый стандарт сжатия будет представлен бельгийской компанией на выставке Consumer Electronics Show, которая пройдёт в Лас-Вегасе с 9 по 12 января.

Как сообщало ИА REGNUM, на выставке CES-2019 в Лас-Вегасе южнокорейская компания LG представит новую серию телевизоров, в которых для улучшения звука и изображения будут использоваться технологии искусственного интеллекта.

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