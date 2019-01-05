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ОС Fuchsia будет поддерживать приложения для Android

Техника

Fuchsia получит поддержку среды Android Runtime

Менло-Парк, США, 5 января 2019, 11:18 — REGNUM  Новая операционная система Fuchsia, разрабатываемая компанией Google, будет поддерживать приложения, написанные для ОС Android. Об этом сообщает 9to5Google.

Эксперты обнаружили в обновлении программного обеспечения для Android записи, имеющие отношение к Fuchsia. Так, новое изменение в программе для инспекции исходного кода Gerrit показало, что среда для выполнения Android-приложений Android Runtime будет поддерживаться ОС Fuchsia. Это значит, что на новой ОС можно будет запустить все программы, написанные для Android.

Отметим, в отличие от операционных систем Chrome OS и Android, основывающихся на ядре Linux, ОС Fuchsia базируется на новом микроядре Zircon.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года один из инженеров китайской компании Huawei сообщил, что операционная система Fuchsia тестируется на смартфоне суббренда Huawei Honor Play на базе процессора Kirin 970.

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