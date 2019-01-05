Госиспытания нового пистолета для Минобороны РФ завершены

Москва, , 10:54 — REGNUM Государственные испытания новейшего российского пистолета для министерства обороны, который должен прийти на смену пистолету Мкарова (ПМ), завершены. Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-служба Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в государственную корпорацию «Ростех».

Сообщается, что государственные испытания перспективного пистолетного комплекса под патрон 9×21 проходили с августа по декабрь 2018 года на испытательной базе АО «ЦНИИТОЧМАШ» и полигонах Минобороны России в Западном и Центральном военных округах.

Сейчас результаты испытаний рассматривает государственная комиссия.

В ходе испытаний новый пистолет проверялся на устойчивость к перепадам температур, прочность при механическом воздействии. Исследовались и баллистические характеристики.

В целом, испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его высокую живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Новый пистолет способен вести огонь в широком диапазоне температур от плюс 50 до минус 70 градусов по Цельсия.