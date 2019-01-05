Суббота, 5 Января 2019 года
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Компания Dell запатентовала ноутбук с двумя экранами

Техника

Новое устройство представляет собой планшетный компьютер с двумя съёмными дисплеями

Вашингтон, 5 января 2019, 10:44 — REGNUM  Американская компьютерная корпорация Dell получила патент на ноутбук с двумя съёмными дисплеями. Об этом сообщает GizmoChina.

Патент, одобренный ведомством по патентам и товарным знакам США, называется «Система обработки информации с несколькими съемными дисплеями». Изображения, приложенные к заявке на патент, показывают, что новый компьютер представляет собой гибридный ноутбук-трансформер. Такие устройства состоят из планшетного компьютера, к которому может быть присоединена полноценная клавиатура, превращающая его в ноутбук.

Устройство, описанное в новом патенте Dell, отличается от стандартных ноутбуков-трансформеров тем, что к клавиатуре может быть прикреплено два дисплея. Один из экранов может быть развёрнут в противоположную сторону, что может использоваться, например, для проведения презентаций. Также оба экрана могут быть установлены лицевой стороной к пользователю, образуя единый составной дисплей.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам экспертов компании International Data Corporation, мировой объём продаж планшетных компьютеров в 2018 году снизился на 8,6% по сравнению с 2017 годом.

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