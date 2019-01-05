Nissan создал систему способную заглядывать за углы и повороты

Токио, , 08:11 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan создал систему, которая позволит создавать картину, показывающую водителю, что происходит за поворотом и за углом, сообщает 4 января Car.ru.

По данным портала, система получила название I2V (Invisible-to-Visible, англ. «невидимое — видимым» — прим. ред.) и она будет выстроена на базе технологии, которая позволит объединить в единое облачное целое показатели датчиков многих автомобилей. Специалисты считают, что в будущем это позволит контролировать дорожное движение вообще и буквально видеть то, что находится за углом или поворотом.

Кроме этого система будет способна отслеживать состояние здоровья водителя.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 3 января, шведская компания Volvo представила видеокамеры, которые будут способны распознавать лицо водителя и следить за состоянием его здоровья.