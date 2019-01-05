Компания BitTorrent выпустит свою криптовалюту

Сан-Франциско, США, , 08:03 — REGNUM Американская компания BitTorrent выпустит одноимённый токен BitTorrent (BTT). Об этом сообщает пресс-служба BitTorrent.

Компания BitTorrent работает в сфере технологий децентрализованных P2P сетей. Самыми известными сервисами компании являются torrent-клиенты BitTorrent и μTorrent.

Новый токен BTT будет выпущен подразделением BitTorrent Foundation, зарегистрированным в Сингапуре. Токены будут использоваться для монетизации torrent-клиентов компании, ими можно будет оплачивать возможность более быстрой загрузки.

Отметим, в июле 2018 года компания BitTorrent была выкуплена блокчейн-платформой TRON, ориентировочная сумма сделки составила $126 млн. Новый токен BTT будет работать на базе платформы TRON.