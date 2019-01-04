На Тайване развивают интеллектуальные транспортные системы

Тайбэй, , 16:12 — REGNUM Проект по развитию интеллектуальных транспортных систем до 2020 года реализует министерство транспорта и коммуникаций Тайваня. Об этом сообщает DigiTimes.

Научно-исследовательские организации, государственные органы и коммерческие предприятия объединяют усилия для развития транспортной инфраструктуры путём расширения использования информационных технологий. Программа предусматривает развитие беспилотного транспорта и автоматизированных систем управления общественным транспортом.

Ожидается, что реализация программы позволит к 2020 году сократить количество дорожных заторов на 25%, снизить количество дорожно-транспортных происшествий на 20% и увеличить долю общественного транспорта в общем трафике на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января генеральный директор госкорпорации «Китайские железные дороги» Лу Дунфу сообщил, что к 2022 году между городами Пекин и Чжанцзякоу будет запущена автоматизированная железнодорожная линия с беспилотными составами.