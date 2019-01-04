В Китае ужесточат требования к производителям печатных плат

Пекин, , 15:47 — REGNUM Правительство Китая утвердило новые требования, предъявляемые к производителям печатных плат. Об этом сообщает DigiTimes.

Согласно новым требованиям, компании, производящие печатные платы, должны будут инвестировать не менее 3% годового дохода в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Также ужесточается ряд экологических требований и правил, связанных с регистрацией технологических патентов. Новые требования вступят в силу 1 февраля 2019 года.

Эксперты считают, что эти изменения приведут к укрупнению производства печатных плат, так как малым предприятиям будет сложнее перейти на новые экологические нормы.

Отметим, по данным компании Prismark в 2017 году доля Китая в мировом производстве печатных плат составила более 50%. При этом в списке 30 крупнейших предприятий отрасли было только три организации из КНР.