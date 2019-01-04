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В КНР строят высокоскоростные поезда с автоматизированным управлением

Техника

Первый столичный маршрут будет запущен к пекинской Олимпиаде 2022 года

Пекин, 4 января 2019, 14:10 — REGNUM  В Китае, который стал мировым лидером по уровню развития высокоскоростного железнодорожного сообщения, ведется разработка беспилотных скоростных поездов, способных двигаться со скоростью до 350 км/час, сообщает 3 января Синьхуа со ссылкой на интервью гендиректора Китайской железнодорожной корпорации Лу Дунфу газете «China Daily».

Сообщается, что летом 2018 года на маршруте между Пекином и Шэньяном в северо-восточной провинции Ляонин были проведены успешные испытания такого автоматизированного поезда с общим пробегом почти в 200 тыс. км.

Тем временем на юге страны, в провинции Гуандун, уже функционирует автоматизированная железнодорожная система, которая обслуживает движение на маршрутах Дунгуань — Хуэйчжоу и Фошань — Чжаоцин; поезда по ним двигаются со скоростью до 200 км/час.

Систему собираются ввести в эксплуатацию в 2022 году; она свяжет Пекин, где пройдут очередные зимние Олимпийские Игры, с городом Чжанцзякоу в северо-восточной провинции Хэбэй.

Как отмечают специалисты, система «обучена» автоматически стартовать, курсировать между станциями, синхронизировать расписание, точно останавливаться на станции, открывать и закрывать двери. Предполагается, что ее внедрение позволит повысить эффективность работы и избежать заторов, опозданий и других издержек «ручного» управления.

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Высокоскоростные железнодорожные магистрали
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