В КНР строят высокоскоростные поезда с автоматизированным управлением

Пекин, , 14:10 — REGNUM В Китае, который стал мировым лидером по уровню развития высокоскоростного железнодорожного сообщения, ведется разработка беспилотных скоростных поездов, способных двигаться со скоростью до 350 км/час, сообщает 3 января Синьхуа со ссылкой на интервью гендиректора Китайской железнодорожной корпорации Лу Дунфу газете «China Daily».

Сообщается, что летом 2018 года на маршруте между Пекином и Шэньяном в северо-восточной провинции Ляонин были проведены успешные испытания такого автоматизированного поезда с общим пробегом почти в 200 тыс. км.

Тем временем на юге страны, в провинции Гуандун, уже функционирует автоматизированная железнодорожная система, которая обслуживает движение на маршрутах Дунгуань — Хуэйчжоу и Фошань — Чжаоцин; поезда по ним двигаются со скоростью до 200 км/час.

Систему собираются ввести в эксплуатацию в 2022 году; она свяжет Пекин, где пройдут очередные зимние Олимпийские Игры, с городом Чжанцзякоу в северо-восточной провинции Хэбэй.

Как отмечают специалисты, система «обучена» автоматически стартовать, курсировать между станциями, синхронизировать расписание, точно останавливаться на станции, открывать и закрывать двери. Предполагается, что ее внедрение позволит повысить эффективность работы и избежать заторов, опозданий и других издержек «ручного» управления.