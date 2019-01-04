В Intel разработали видеокамеру для борьбы с браконьерами

Санта-Клара, США, , 14:31 — REGNUM Американская компания Intel разработала некоммерческую камеру TrailGuard AI, предназначенную для отслеживания браконьеров в охраняемых заповедниках. Об этом сообщает пресс-служба Intel.

Система TrailGuard AI разработана компанией Intel при финансировании национального географического общества США и фонда Леонардо Ди Каприо. Intel оптимизировала алгоритмы нейронных сетей для распознавания и классификации объектов, попавших в объектив камеры. Видеокамера посылает сигнал в центр управления когда обнаруживает человека или транспортное средство, не принадлежащее персоналу охраняемой зоны. Предполагается, что эти камеры будут использоваться в заповедниках в Южной Африке.

В Intel отмечают, что их разработка превосходит аналогичные системы в точности распознавания и продолжительности автономной работы (камера может работать без заряда батареи до полутора лет).

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае провели семинар для руководителей отделов охраны и инспекторов заповедников и национальных парков Дальневосточного федерального округа. Семинар был посвящён использованию геоинформационной системы SMART в борьбе с браконьерами.