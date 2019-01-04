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В Германии разрабатывают пищевой сканер

Техника

Сканер определяет степень свежести продуктов

Мюнхен, Германия, 4 января 2019, 14:11 — REGNUM  Общество Фраунгофера разрабатывает пищевой сканер, который позволяет определить свежесть пищевых продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Общества.

Общество имени Фраунгофера объединяет несколько институтов прикладных исследований в Германии. Исследователи из Общества разработали мобильный сканер для пищевых продуктов по заказу министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства федеральной земли Бавария.

Руководитель проекта доктор исследовательского института в Карлсруэ Робин Груна рассказал, что в мобильном сканере используется датчик, работающий в ближней инфракрасной области. С помощью спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона сканер соотносит данные о химическом составе пищи с наработанной базой данных. Сканер позволяет не только выявить продукты с истекшим сроком годности, но и определить попытку фальсификации продуктов (например, отличить сёмгу от форели).

Разработчики сообщили, что им удалось достигнуть требуемой точности сканера, сейчас они работают над удешевлением производства. В первой половине 2019 года сканеры пройдут тестирование в нескольких супермаркетах.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года американская компания Apeel Science представила покрытие Edipeel, которое продлевает срок годности авокадо в два раза. Сейчас в компании работают над разработкой аналогичного покрытия для спаржи и цитрусовых растений.

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Пищевая промышленность
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