В Германии разрабатывают пищевой сканер

Мюнхен, Германия, , 14:11 — REGNUM Общество Фраунгофера разрабатывает пищевой сканер, который позволяет определить свежесть пищевых продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Общества.

Общество имени Фраунгофера объединяет несколько институтов прикладных исследований в Германии. Исследователи из Общества разработали мобильный сканер для пищевых продуктов по заказу министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства федеральной земли Бавария.

Руководитель проекта доктор исследовательского института в Карлсруэ Робин Груна рассказал, что в мобильном сканере используется датчик, работающий в ближней инфракрасной области. С помощью спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона сканер соотносит данные о химическом составе пищи с наработанной базой данных. Сканер позволяет не только выявить продукты с истекшим сроком годности, но и определить попытку фальсификации продуктов (например, отличить сёмгу от форели).

Разработчики сообщили, что им удалось достигнуть требуемой точности сканера, сейчас они работают над удешевлением производства. В первой половине 2019 года сканеры пройдут тестирование в нескольких супермаркетах.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года американская компания Apeel Science представила покрытие Edipeel, которое продлевает срок годности авокадо в два раза. Сейчас в компании работают над разработкой аналогичного покрытия для спаржи и цитрусовых растений.