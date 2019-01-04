Компания ASUS представила первые компьютеры с Chrome OS

Тайбэй, , 11:30 — REGNUM Тайваньская компания ASUS представила первую линейку компьютеров на базе операционной системы Chrome OS. Об этом сообщает пресс-служба ASUS.

Операционная система Chrome OS была разработана компанией Google в 2009 году. Главной особенностью этой ОС является тесная интеграция с веб-сервисами, переносящая часть вычислительных задач с компьютера пользователя на интернет-ресурсы.

Серия из первых четырёх компьютеров ASUS на базе Chrome OS предназначена для использования в образовательных учреждениях.

ASUS Chromebook C204, Flip C214 и C403 представляют собой ноутбуки с диагональю экрана от 11,6 до 14 дюймов. ASUS Chromebook CT100 является планшетным компьютером, предназначенным для использования в младших классах школы.

Планшеты и ноутбуки выполнены в прочном корпусе с резиновыми амортизаторами, поэтому падение с высоты в 1 метр не должно повлиять на работу устройств. В ASUS отмечают, что все устройства легко помещаются в школьный ранец, а батареи компьютеров хватит на весь учебный день.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году несколько школ Северной Осетии стали участниками пилотного проекта по созданию единой цифровой образовательной среды. В течение года в четырёх школах использовались электронные учебники от госкорпорации «Ростех».

В мае 2018 года руководитель управления РСО-Алания по информационным технологиям и связи Алан Салбиев сообщил о положительных результатах тестирования новой технологии.