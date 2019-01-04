Джереми Кларксон составил рейтинг самых худших автомобилей 2018 года

Лондон, , 11:29 — REGNUM Популярный британский телеведущий известнейшей передачи об автомобилях «The Grand Tour» Джереми Кларксон составил список пяти самых худших, по его мнению, автомобилей 2018 года, сообщает 4 января The Sunday Times.

Кларксон выбрал эти модели из 28-ми, которые были протестированы им для данного издания. На перовое место в этом списке популярный телеведущий поставил компакт-кар Abarth 695 Rivale, который, по его мнению, неудобен и обладает плохой управляемостью. На втором месте — Audi Q8, как считает телеведущий, данный автомобиль подходит для тех, кто «сошел с ума».

Также в его список попал популярный в России внедорожник Renault Duster, по мнению Кларксона он слишком странен и слишком слаб. Кроме того, в антирейтинге телеведущего упомянуты спецверсия хетчбэка Mini и универсал Volvo V60. Причем последний Кларксон назвал подходящим для тех, кто «окончательно завязал с сексуальной жизнью».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 30 декабря, популярный телеведущий назвал в своем блоге 5 лучших, по его мнению, автомобилей, которые были выпущены в 2018 году.