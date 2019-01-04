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Подразделение GM протестирует службу доставки беспилотными автомобилями

Техника

Беспилотные автомобили Cruise Chevy Bol будут использоваться для доставки еды

Сан-Франциско, США, 4 января 2019, 10:46 — REGNUM  Подразделение американской автомобильной корпорации General Motors совместно со службой доставки DoorDash запустит экспериментальную службу доставки еды беспилотными автомобилями в Сан-Франциско. Об этом сообщает пресс-служба DoorDash.

Подразделение GM Cruise Automation занимается производством беспилотных автомобилей. Cruise заключило соглашение со службой доставки DoorDash о реализации пилотного проекта по использованию беспилотных автомобилей в курьерской службе. Автомобили Cruise Chevy Bol начнут осуществлять доставку еды некоторых районах Сан-Франциско с марта 2019 года.

Реализация этой программы позволит Cruise Automation оценить безопасность и эффективность применения технологии беспилотного вождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев сообщил, что в Рязанской области проводится тестирование беспилотной снегоуборочной техники.

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Беспилотники
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