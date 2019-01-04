LG представит новые телевизоры с искусственным интеллектом

Сеул, , 10:28 — REGNUM Южнокорейская компания LG Electronics представит на выставке электроники в Лас-Вегасе новые телевизоры, оснащённые технологиями искусственного интеллекта. Об этом сообщает LG Newsroom.

На международной выставке электроники Consumer Electronics Show, которая пройдёт в Лас-Вегасе с 9 по 12 января, будут представлены телевизоры LG, использующие технологии искусственного интеллекта.

Новые телевизоры будут работать на процессорах Alpha 9 Gen. Алгоритмы искусственного интеллекта позволят улучшить звук и изображение, подстраивая яркость, контрастность и другие параметры исходного видео под условия окружающей среды.

Также будут расширены возможности использования голосовых помощников. В LG сообщили, что теперь на телевизорах будет поддерживаться не только голосовой помощник от компании Google, но и помощник Alexa от Amazon. Предполагается, что телевизоры станут центрами по управлению всеми «умными устройствами» в доме.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года американское издание Variety со ссылкой на источники в Samsung сообщило, что южнокорейская компания планирует реализовать поддержку голосового помощника от Google в телевизорах, которые будут выпущены в 2019 году.