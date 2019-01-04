Эксперты прогнозируют рост рынка умных часов

Лондон, , 09:39 — REGNUM Мировые продажи умных часов увеличатся до 100 млн устройств к 2023 году, прогнозируют аналитики консалтинговой компании ABI Research.

Умными часами (или смарт-часами от англ. smart-watch) называют компьютеризированные наручные часы. Функционал таких устройств может приближаться к возможностям смартфонов.

Аналитики ABI Research сообщили, что в 2018 году в мире было продано 40 млн умных часов. Эксперты считают, что в 2023 году количество поставок таких устройств увеличится до 99 млн.

ABI Research прогнозирует, что доля умных часов компании Apple, составляющая около 40% рынка, будет сокращаться под давлением устройств Fitbit, Huawei и Samsung.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года южнокорейская компания Samsung запатентовала умные часы с функцией измерения артериального давления.