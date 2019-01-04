Пятница, 4 Января 2019 года
09:39:55 МСК

Эксперты прогнозируют рост рынка умных часов

Техника

Мировые продажи умных часов увеличатся до 100 млн устройств к 2023 году

Лондон, 4 января 2019, 09:39 — REGNUM  Мировые продажи умных часов увеличатся до 100 млн устройств к 2023 году, прогнозируют аналитики консалтинговой компании ABI Research.

Умными часами (или смарт-часами от англ. smart-watch) называют компьютеризированные наручные часы. Функционал таких устройств может приближаться к возможностям смартфонов.

Аналитики ABI Research сообщили, что в 2018 году в мире было продано 40 млн умных часов. Эксперты считают, что в 2023 году количество поставок таких устройств увеличится до 99 млн.

ABI Research прогнозирует, что доля умных часов компании Apple, составляющая около 40% рынка, будет сокращаться под давлением устройств Fitbit, Huawei и Samsung.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года южнокорейская компания Samsung запатентовала умные часы с функцией измерения артериального давления.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить