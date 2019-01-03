Надзорное ведомство США разрешило Google разработку сенсора Soli

Вашингтон, , 16:14 — REGNUM Подразделение американской компании Google ATAP получило разрешение от федеральной комиссии по связи США (FCC) на продолжение разработки датчиков Soli. Об этом сообщает Reuters.

Проект Soli представляет собой сенсор, который фиксирует движение рук с помощью радиолокационных лучей. Ожидается, что такие сенсоры будут использоваться для дистанционного управления электронными устройствами. В Google считают, что разработка этой системы поможет людям с нарушениями подвижности.

FCC выдал подразделению Google разрешение на работу сенсоров в диапазон частот 57−64 ГГц. В надзорном ведомстве решили, что сенсоры Soli, работающие в этом диапазоне, не помешают другим устройствам.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года FCC наложила штраф на американскую компанию Swarm Technologies, которая запустила четыре сверхмалых орбитальных спутника без получения соответствующего разрешения.