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Rolls-Royce построит скоростной электросамолёт

Техника

Ожидается, что электрический самолёт Rolls-Royce сможет развивать скорость до 480 км/ч

Лондон, 3 января 2019, 15:54 — REGNUM  Британская компания Rolls-Royce совместно с организациями YASA Limited и Electroflight разрабатывает одноместный скоростной электрический самолёт. Об этом сообщает New Atlas.

Программа разработки скоростного электросамолёта, получившая название ACCEL, частично финансируется правительством Великобритании. База, на которой разрабатывается новый самолёт, расположена в аэропорту Глостершир возле города Челтнем.

Одним из главных элементов, над которым работают специалисты Rolls-Royce, является аккумуляторная батарея с активным охлаждением. Аккумулятор для скоростного электросамолёта должен будет совмещать высокую электроёмкость и небольшой вес. Также на самолёте будут установлены новые электродвигатели, над которыми работают специалисты компании YASA Limited.

Менеджер проекта ACCEL в Rolls-Royce Мэтью Парр заявил, что электродвигатели и аккумуляторы станут самыми мощными из всех, что когда-либо применялись в электрической авиации. Ожидается, что самолёт Rolls-Royce сможет развивать скорость до 480 км/ч.

Начало лётных испытаний запланировано на 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года компания Air Race E подписала соглашение с Ноттингемским университетом (Великобритания) о совместно разработке спортивного электрического самолёта.

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Авиастроение
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