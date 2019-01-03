Стали известны даты пилотируемых полётов к МКС в 2019 году

Москва, , 15:57 — REGNUM Планируемые даты полётов транспортных пилотируемых кораблей «Союз МС-12» и «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС) назвал источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости.

Ожидается, что запуск «Союз МС-12», который доставит троих участников экспедиции МКС-59/60, состоится 1 марта. Корабль вернётся на Землю 3 октября.

«Союз МС-13» с членами экспедиции МСК-60/61 будет запущен 6 июля, а приземлится 6 февраля 2020 года.

Длительность полётов «Союзов» к МКС в 2019 году достигнет 215 суток, тогда как в последние годы она составляла около 200 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря 2018 года с космодрома «Байконур» был запущен корабль «Союз МС-11». После 6-часового полёта корабль пристыковался к МКС.