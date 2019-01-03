Под Саратовом прошли учения боевых расчетов С-400 «Триумф»

Саратов, , 13:52 — REGNUM Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» провели учение по отражению ракетного удара условного противника по критически важным объектам в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Практические действия продолжались в дневное и ночное время в течение суток. Боевые расчеты выявили, идентифицировали цели, а также выполнили задачи по выявлению целеуказаний сопровождению воздушных целей в зоне ответственности в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

В завершение учений боевые расчеты комплексов провели электронные пуски, успешно поразив условные крылатые ракеты противника.

ЗРК С-400 «Триумф» по своим возможностям как минимум на десять лет опережает иностранные аналоги. Комплекс способен поражать все современные и перспективные средства воздушного нападения. Он может сбить стратегический бомбардировщик, баллистическую и крылатую ракету, кроме этого, может поразить и наземный объект. Дальность обнаружения целей составляет шестьсот километров, дальность поражения целей — четыреста километров, высота поражения — до тридцати километров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным телеканала CNBC, интерес к данному комплексу проявляют военные ведомства по меньшей мере 13 стран.

В частности, Алжир, Марокко, Катар, Египет, Вьетнам, Ирак и Саудовская Аравия заинтересованы в поставках комплекса в связи с привлекательным соотношением цены и качества, а также с оперативностью исполнения заказов российской стороной.

В октябре во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию был подписан контракт, сумма которого составила $5 млрд. В Индию будет поставлено пять комплексов в течение ближайших двух лет.

В октябре 2019 года начнется поставка и установка системы C-400 в Турции.