Компания Volvo предложит новые камеры для распознавания лица водителя

Стокгольм, , 12:11 — REGNUM Шведский автопроизводитель Volvo намерен устанавливать в свои автомобили видеокамеры, которые способны будут распознавать лицо водителя, сообщает 3 января портал SpeedMe.

Данная новинка будет доступна автовладельцам в качестве дополнительной платной опции. Как считают в компании, её введение серьезно снизит риск угона автомобиля. Кроме того, эта система безопасности сможет контролировать поведение водителя. Новая камера способна будет определять такие параметры состояния здоровья человека как уровень сахара в крови и некоторые другие, которые играют влияют на способность водителя к вождению автомобиля.

Предполагается, что на основании полученных данных автомобиль способен будет предпринимать шаги для того чтобы снизить стресс на водителя и позвонить в больницу или его друзьям, в случае если состояние здоровья водителя вызовет у системы какие-либо опасения.

Отметим, ранее Volvo использовала такого типа видеокамеры в своей программе Drive Me, которая занималась разработкой и тестированием автономных систем транспортных средств.