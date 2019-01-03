Четверг, 3 Января 2019 года
12:11:12 МСК

Компания Volvo предложит новые камеры для распознавания лица водителя

Техника

Новинка будет доступна автовладельцам в качестве дополнительной платной опции

Стокгольм, 3 января 2019, 12:11 — REGNUM  Шведский автопроизводитель Volvo намерен устанавливать в свои автомобили видеокамеры, которые способны будут распознавать лицо водителя, сообщает 3 января портал SpeedMe.

Данная новинка будет доступна автовладельцам в качестве дополнительной платной опции. Как считают в компании, её введение серьезно снизит риск угона автомобиля. Кроме того, эта система безопасности сможет контролировать поведение водителя. Новая камера способна будет определять такие параметры состояния здоровья человека как уровень сахара в крови и некоторые другие, которые играют влияют на способность водителя к вождению автомобиля.

Предполагается, что на основании полученных данных автомобиль способен будет предпринимать шаги для того чтобы снизить стресс на водителя и позвонить в больницу или его друзьям, в случае если состояние здоровья водителя вызовет у системы какие-либо опасения.

Отметим, ранее Volvo использовала такого типа видеокамеры в своей программе Drive Me, которая занималась разработкой и тестированием автономных систем транспортных средств.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить