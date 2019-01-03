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Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом

Техника

Под брендом Mi будут выходить устройства премиум-класса, а под Redmi – бюджетные смартфоны

Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом
GEEK KAZU
Смартфон Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Пекин, 3 января 2019, 11:40 — REGNUM  Линейка смартфонов Redmi китайской компании Xiaomi станет отдельным брендом. Об этом сообщает GizmoChina.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что компания разделит выпускаемые смартфоны на два бренда. Под брендом Mi будут выходить устройства премиум-класса, а под Redmi — бюджетные смартфоны. Также бренды будут отличаться подходами к продажам, для Redmi будет сделан акцент на каналы электронной коммерции.

Отметим, подобной стратегии придерживается другая китайская компания Huawei, которая выпускает бюджетные телефоны под брендом Honor.

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