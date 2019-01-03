В Японии разработали гибкий термоэлектрический генератор

Осака, Япония, , 11:32 — REGNUM Исследователи из Японии представили технологию производства гибких термоэлектрических генераторов. Статья с описанием технологии опубликована в журнале Advanced Materials Technologies.

Существует несколько технических решений для использования тепловой энергии, выделяемой различными устройствами. Одним из перспективных направлений является преобразования тепла низкой температуры (до 150 °C) в электроэнергию. Подобные генераторы используются в космических аппаратах, однако из-за высокой стоимости эта технология не находит широкого применения.

Учёные из Осакского университета сообщают, что их технология, использующая термоэлектрические полупроводниковые микросхемы на гибкой подложке, существенно удешевляет производство термоэлектрических генераторов. Также новая разработка обеспечивает повышенную механическую надёжность.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Воронежский государственный технический университет получил финансирование в размере 40 млн рублей на очередной этап проекта по разработке термоэлектрических генераторных и охлаждающих устройств нового поколения. Реализация проекта началась в 2017 году, к 2020 году общая сумма инвестиций достигнет 400 млн рублей.