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Windows 10 впервые обошла по популярности 7-ю версию

Техника

Доля Windows 10 на настольных компьютерах составила 39,22%, доля Windows 7 – 36,9%

Windows 10 впервые обошла по популярности 7-ю версию
Иллюстрация: Afspc.af.mil
Ноутбуки с Windows 10

Редмонд, США, 3 января 2019, 10:25 — REGNUM  Операционная система компании Microsoft Windows 10 впервые обошла по популярности более старую версию Windows 7. Об этом сообщает The Verge.

Windows 10 была выпущена в 2015 году, однако до конца 2018 года она продолжала уступать по популярности Windows 7, вышедшей в 2009 году.

По данным организации Net Applications, занимающейся веб-аналитикой, по итогам декабря 2018 года доля Windows 10 на настольных компьютерах составила 39,22%. Windows 7 впервые уступил звание самой популярной операционной системы с долей в 36,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в Microsoft заявили, что выпуск обновлений для Windows 7 будет прекращён в январе 2020 года.

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