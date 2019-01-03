Четверг, 3 Января 2019 года
07:58:35 МСК

Почти треть продаж на авторынке Норвегии пришлась на электромобили

Техника

Самым популярным электромобилем в Норвегии стал Nissan Leaf

Осло, 3 января 2019, 07:58 — REGNUM  В Норвежской дорожной федерация (NRF) сообщили, что доля электромобилей среди всех автомобильных продаж в 2018 году составила 31,2%. Об этом сообщает Reuters.

В NRF отметили, что количество продаж электромобилей в Норвегии достигло рекордного уровня. Так, в 2013 году доля электрокаров среди общего объёма продаж автомобилей составила 5,5%, а в 2017 — 20,8%.

При этом общее количество проданных автомобилей в 2018 году составило около 148 тысяч, что на 6,8% меньше, чем в 2017. Самым популярным электромобилем в Норвегии стал Nissan Leaf.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года французская автомобилестроительная корпорация Renault приобрела долю в подразделении китайского концерна JMCG. Эта компания специализируется на производстве электромобилей, и в Renault считают, что эта сделка поможет выйти на китайский рынок электромобилей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Электромобили
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить