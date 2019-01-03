Четверг, 3 Января 2019 года
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Western Digital: в 2023 году 90% компьютеров будет поставляться с SSD

Техника

Объём рынка SSD-накопителей вырастет от $12,3 млрд в 2018 году до $16,8 млрд в 2023

Сан-Хосе, США, 3 января 2019, 07:38 — REGNUM  Твердотельные накопители (SSD) будут установлены на 90% компьютеров и смартфонов, которые будут выпущены в 2023 году, считают эксперты американской компании Western Digital. Об этом сообщает IThome.

Твердотельные накопители превосходят обычные жёсткие диски (HDD) в скорости передачи данных, а также обладают значительно меньшими размерами при одинаковом объёме памяти. Однако они в несколько раз дороже HDD, а также обладают меньшим ресурсом записи.

В отчёте Western Digital сообщается, что доля компьютеров и смартфонов с SDD, произведённых в 2023 году, достигнет 90%. Также эксперты полагают, что объём рынка SSD-накопителей вырастет от $12,3 млрд в 2018 году до $16,8 млрд в 2023.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в американской компании Apple сообщили о проблемах с SSD-накопителями на ноутбуках MacBook Pro, выпущенных в период с июня 2017 по июнь 2018 года. В Apple предложили владельцам этих устройств провести бесплатную замену накопителей в сервисных центрах.

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