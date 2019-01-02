AP показало, что удалось запечатлеть американским спутникам в 2018 году

Вашингтон, , 16:11 — REGNUM О событиях 2018 года, которые удалось зафиксировать с американских спутников DigitalGlobe, рассказало издание Associated Press.

Американская компания DigitalGlobe является оператором гражданских спутников зондирования Земли сверхвысокого разрешения. В 2018 году объективы спутников компании запечатлели несколько стихийных бедствий: пожар в американском штате Калифорния, сильное землетрясение в индонезийском городе Палау, наводнение в индийском штате Керала.

Из космоса можно было наблюдать не только за природными событиями. С орбиты Земли были видны десятки истребителей на палубе авианосца ВМС США «Карл Винсон», который в марте вошёл во вьетнамскую бухту Дананг.

Также объективы американских спутников зафиксировали масштабные российские учения «Восток-2018», в которых было задействовано более 1 тысячи самолётов и 36 тысяч танков.

Как сообщало ИА REGNUM, военные манёвры вооружённых сил Российской Федерации «Восток-2018» проходили на Дальнем Востоке с 11 по 17 сентября. В одном из этапов учений приняли участие военные Китая и Монголии.