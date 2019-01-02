Американские военные подтвердили разрушение околоземного спутника

Вашингтон, , 15:55 — REGNUM Один из низкоорбитальных спутников связи Orbcomm сошёл с орбиты в конце декабря. 2 января об этом сообщила 18-я эскадрилья космического контроля военно-воздушных сил США (18 SPCS).

Одной из задач 18 SPCS является отслеживание и контроль искусственных объектов на околоземной орбите. В 18 SPCS сообщили, что 22 декабря 2018 года спутник FM 16 серии OG1 группировки Orbcomm распался на 34 обломка. Американские военные отметили, что нет никаких признаков, свидетельствующих о том, что разрушение спутника вызвано столкновение с каким-то другим объектом.

Отметим, группировка спутников связи Orbcomm управляется одноимённой американской телекоммуникационной компанией. Формирование орбитальной группировки началось в 1991 году. Спутник Orbcomm-OG1 FM 16 был запущен в августе 1998 года.