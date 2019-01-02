Южная Корея защитит технологию производства OLED-дисплеев

Сеул, , 14:23 — REGNUM Правительство Южной Кореи ограничит экспорт технологий производства OLED-дисплеев. Об этом сообщает Business Korea.

Южнокорейское издание сообщает, что решение о защите технологии производства дисплеев на основе органических светодиодов (OLED) было принято на заседании министерства торговли, промышленности и энергетики. Технология производства таких дисплеев была признана «базовой национальной технологией». Это значит, что для экспорта этой технологии или продажи доли предприятий, владеющих технологией, иностранным компаниям, потребуется получить разрешение от правительства.

Business Korea отмечает, что в отрасли неоднозначно отнеслись к решению правительства. Один из представителей отрасли сообщил изданию, что новые правила приведут к сокращению инвестиций из Китая и фактическому прекращению экспорта оборудования для производства OLED-дисплеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года прокуратура южнокорейского города Сувон предъявила обвинения сотрудникам компании Toptec в продаже технологий, принадлежащих другой южнокорейской компании — Samsung. По версии обвинения, Toptec продала нескольким китайским фирмам технологии, связанные с производством OLED и гибких дисплеев.

В компании Samsung сообщили, что из-за утечки технологий организация недополучит до $5,8 млрд прибыли в течение следующих трёх лет.