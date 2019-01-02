Изображение новой самоходки «Лотос» для ВДВ появилось в сети

Москва, , 13:38 — REGNUM Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в структуру государственной корпорации «Ростех» опубликовал сегодня, 2 января, на своей официальном сайте тематический календарь института, в котором впервые показан внешний вид новой самоходной артиллерийской установки для Воздушно-десантных войск «Лотос».

Напомним, ранее генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков сообщил, что институт приступил к созданию опытного образца новой САУ «Лотос». Это новая боевая машина должна прийти на смену 120-мм самоходке ВДВ «Нона-С».

Основной разработчик «Лотоса» инженер Дмитрий Мелехов, чьи слова приведены на странице календаря, посвященной новой САУ, сказал, что к созданию любой техники, особенно артиллерийской, нужно подходить с вдохновением.

«За жесткими требованиями технического задания всегда должно стоять нечто большее. Каждый разработчик и конструктор заранее видит образ своего изделия. Своеобразным вдохновением для нас стал цветок лотоса», — сказал инженер.

Мелехов пояснил, что несмотря на внешнюю хрупкость, лотос растет в тяжелейших условиях. Данный цветок являет собой идеальное сочетание красоты, грации и несокрушимости.

Конкретные тактико-технические характеристики новой самоходки пока не раскрываются.