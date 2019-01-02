SK Innovation представила защитную плёнку для гибких смартфонов

Сеул, , 13:39 — REGNUM Южнокорейская компания SK Innovation сообщила о завершении работы по созданию защитной плёнки для гибких мобильных устройств. Об этом сообщает Patently Apple.

В SK Innovation завершили разработку гибкой полиимидной плёнки, начатую в 2016 году. Технология получила название Flexible Cover Window. По сообщению компании, на плёнке не останется никаких следов даже после нескольких десятков тысяч сгибаний.

Массовое производство гибкой защитной плёнки начнётся во второй половине 2019 года на одном из предприятий компании в провинции Северный Чхунчхон.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года китайская компания Rouyu Technology начала предварительную продажу смартфонов FlexPai с гибким экраном. Первые гибкие мобильные устройства должны быть выпущены в начала 2019 года.