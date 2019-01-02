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«Умная» колонка от Amazon расскажет новости

Техника

Для нового приложения дикторы ежедневно озвучивают статьи ведущих англоязычных изданий

Вашингтон, 2 января 2019, 12:10 — REGNUM  Американская компания Noa запустила сервис аудио новостей для голосового помощника Alexa. Об этом сообщает Tech Crunch.

Голосовой помощник Alexa используется в «умных» колонках американской компании Amazon и некоторых других устройствах. Компания Noa запустила приложение для Alexa, которое предоставляет новости в аудио формате от The New York Times, Bloomberg, Financial Times, The Economist и других англоязычных изданий.

Особенностью проекта является то, что новости озвучиваются не машинным способом, а с помощью группы дикторов, которые каждый день озвучивают основные новости и статьи перечисленных изданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года на территории США началось тестирование функции подборки аудио-новостей в голосовом помощнике Google Assistant. Для этого компания Google подписала соглашение о сотрудничестве с The Associated Press, South China Morning Post, The Hollywood Reporter и другими англоязычными агентствами.

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