«Умная» колонка от Amazon расскажет новости

Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Американская компания Noa запустила сервис аудио новостей для голосового помощника Alexa. Об этом сообщает Tech Crunch.

Голосовой помощник Alexa используется в «умных» колонках американской компании Amazon и некоторых других устройствах. Компания Noa запустила приложение для Alexa, которое предоставляет новости в аудио формате от The New York Times, Bloomberg, Financial Times, The Economist и других англоязычных изданий.

Особенностью проекта является то, что новости озвучиваются не машинным способом, а с помощью группы дикторов, которые каждый день озвучивают основные новости и статьи перечисленных изданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года на территории США началось тестирование функции подборки аудио-новостей в голосовом помощнике Google Assistant. Для этого компания Google подписала соглашение о сотрудничестве с The Associated Press, South China Morning Post, The Hollywood Reporter и другими англоязычными агентствами.