Netflix прекратила продажу подписок через AppStore

Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Американская компания Netflix решила отказаться от приёма платежей за подписку на канал потокового вещания через сервис компании Apple AppStore. Об этом представитель Netflix сообщил порталу VentureBeat.

Компания Netflix осуществляет потоковое вещание фильмов, сериалов и телепрограмм. Количество пользователей платного сервиса потокового вещания Netflix превышает 100 млн человек.

В Netflix решили отказаться от сотрудничества с Apple из-за 15%-го сбора, который взимается при платежах через приложение AppStore.

Также ранее Netflix отказалась от приёма платежей через приложение Google Play. Теперь оплату подписки Netflix можно будет осуществить только через веб-сайт компании.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты аналитической компании App Annie сообщили, что сумма платежей за платные приложения для смартфонов, загруженные через AppStore и Google Play в 2018 году составила около $76 млрд.